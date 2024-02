Morreu na segunda-feira (dia 19), na Santa Casa de Barra Mansa, Hamir Feitosa Todorovic, de 33 anos. Trata-se do acusado de participação no assassinato da advogada e corretora Karina Garofalo em 2018, morta na frente do filho na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Karina era de Volta Redonda e Hamir trabalhava como guarda municipal em Porto Real. Ele também prestava serviços particulares a Pedro Paulo de Barros Pereira Júnior, ex-marido de Karina, apontado pelo Ministério Público como o mandante do crime.

Hamir estava em prisão domiciliar em decorrência de um tratamento contra o câncer.

O crime

Karina Garofalo foi executada em 15 de agosto de 2018 na Avenida Malibu, na Barra da Tijuca, no Rio. O crime ocorreu na presença do filho dela, então com 11 anos. A vítima, de 44 anos, foi atingida quatro vezes por um atirador encapuzado, que desceu de um carro. Dois tiros foram na cabeça.

Hamir Feitosa Todorovic foi condenado pelo Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Júri da Capital a 30 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Ele foi apontado como a pessoa que monitorou os hábitos da corretora e que estava no momento da execução para dar cobertura ao autor dos disparos.

Foto: Reprodução