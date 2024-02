Foi publicado nessa segunda-feira (dia 19) o tão aguardado edital do concurso público para a Prefeitura de Barra Mansa, com todas as informações e detalhes para a concorrência das 1.359 vagas disponíveis. As oportunidades são para ensino fundamental, médio/técnico, superior e também para profissionais da educação.

Dentre as vagas, constam oportunidades para 112 cargos diferentes como: copeiro; coveiro; cozinheira; recepcionista; agente disciplinador; agente administrativo; auxiliar veterinário; eletricista; secretário escolar; contabilidade; enfermagem; farmácia; analista jurídico; arquiteto; assistente social; biólogo; e outros.

Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 2.431, além de benefícios.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (dia 26) e vão até o dia 27 de março, pelo site www.nossorumo.org.br. As taxas variam de R$ 55 a R$ 93, dependendo do cargo pretendido. As provas já estão marcadas e acontecem no dia 28 de abril.