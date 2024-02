Após mais de uma década à frente da secretaria municipal de Finanças de Paraty, Leônidas Santana da Silva deixou o comando da pasta. A decisão foi anunciada por meio de um comunicado emocionado publicado nas redes sociais. No texto, Leônidas expressou seu orgulho em ter feito parte da administração do histórico município fluminense. A justificativa para a saída foi um novo desafio profissional.

Agradecendo a todos pela confiança, paciência e parceria ao longo dos anos, Leônidas afirmou que está deixando o cargo com a convicção de que deixou uma equipe e uma Prefeitura melhor e mais preparada do que quando assumiu. “Gostaria de agradecer ao prefeito Casé [Miranda], que enxergou em mim uma pessoa capaz de gerir com responsabilidade os recursos desse município. Agradeço também ao prefeito [Luciano] Vidal, por ter me dado a chance de continuar a colaborar com a administração da cidade natal de meu pai e avós e que escolhi para viver com minha família”, citou.

No último dia 2 de janeiro, Leônidas Santana completou exatos 11 anos à frente da secretaria de Finanças de Paraty, um marco significativo em sua trajetória profissional e de serviço à cidade da Costa Verde. Uma homenagem realizada pela Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Lucas Cordeiro, com a entrega do título de Cidadão Paratiense.

No comunicado, o agora ex-secretário também expressou sua gratidão a todos os membros dos poderes Executivo e Legislativo que fizeram parte de sua jornada. Ao recordar o início de sua gestão, Leônidas compartilhou a emoção e a determinação que o impulsionaram a aceitar o desafio de liderar a pasta. Ele lembrou-se de uma conversa com seu pai, que o encorajou a aceitar o convite.

“Hoje pode parecer que eu estava sendo ingênuo naquela época, mas se pensarmos bem, o mundo que era passível de mudança eu, junto a muitos de vocês, consegui ajudar a mudar. Aprendi muito. Não tem faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado que seja equivalente ao que passei aqui. É isso que vou lembrar para o resto da vida”, comentou, ressaltando os desafios enfrentados, como desgastes, embates, problemas diversos e eleições acirradas, mas sempre mantendo seu foco.

“Nunca perdi de vista o meu objetivo, nem a certeza, de que tudo daria certo no final das contas”, pontuou. Leônidas finalizou o comunicado expressando sua esperança de ter deixado boas impressões e mantido todas as portas abertas, colocando-se à disposição para o que for preciso. “Continuem contando comigo para o que for preciso”, concluiu.