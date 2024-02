O estado do Rio de Janeiro enfrenta um cenário de tragédia e desespero após um temporal devastador que atingiu a região Metropolitana e o Sul Fluminense entre a noite da quarta-feira e a madrugada de quinta-feira (dias 21 e 22). Deslizamentos de terra, desabamentos, casas destruídas e ruas transformadas em rios foram apenas algumas das consequências desse desastre natural. Japeri e Barra do Piraí foram as cidades mais afetadas, com registros de mortes.

No município do Sul Fluminense, um deslizamento de terra atingiu um imóvel de três andares na Rua Paulo da Silveira, no Centro da cidade. Até o fechamento desta edição, quatro corpos haviam sido encontrados pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda de cães farejadores: o de uma idosa, identificada como Lígia Maria de Carvalho; de Bruno de Carvalho; de Inara Oliveira; e de um bebê, de apenas oito meses. As vítimas são da mesma família. Outras cinco pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e levadas para a Santa Casa da cidade.

Prefeito decreta estado de calamidade pública

Diante da situação crítica, o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves (MDB), decretou estado de calamidade pública. “A situação é trágica, porque dessa vez tivemos perdas de vidas. Essa é uma situação extremamente desafiadora, quase um pesadelo”, avaliou o chefe do Executivo.

Devido aos acontecimentos, a Prefeitura determinou que a secretaria municipal de Saúde direcione equipes com a intenção de criar uma rede de apoio à população. Com isso, todas as áreas da saúde presentes no município – Atenção Primária, Vigilância em Saúde, hospitais Santa Casa, Maria de Nazaré e Cruz Vermelha – estão mobilizadas para dar total suporte. Os postos de saúde estão se tornando pontos de assistência e acolhimento.

Os Agentes Comunitários de Saúde também estão nas ruas, em suas respectivas localidades, para fornecer orientações e auxílio. Além disso, os barrenses acamados, monitorados pela Atenção Primária e que estejam em uma área de risco, estão sendo amparados pelo trabalho conjunto de profissionais da pasta e da Cruz Vermelha para possíveis internações. As aulas na rede municipal foram suspensas, até que a situação retome a normalidade.

Cratera interrompe ligação entre Barra do Piraí e VR

A ligação entre Barra do Piraí e Volta Redonda pela BR-393 (Lúcio Meira) está interrompida devido a uma cratera que se abriu no km 258, nas proximidades do bairro Lago Azul. A recomendação é que os motoristas busquem rotas alternativas, como a BR-116. A interdição da BR-393 impacta diretamente o tráfego entre as cidades, afetando o transporte de cargas e passageiros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta de 1h50min a pista foi totalmente interditada devido ao grande acúmulo de água em área de domínio da rodovia. O desmoronamento ocorreu por volta das 2h30min.

As autoridades alertam os motoristas que planejavam utilizar essa rota que busquem alternativas, pois ainda não há previsão de quando a rodovia será reaberta. A recomendação é que os motoristas utilizem a BR-116 como rota alternativa, apesar de também apresentar pontos com risco de alagamentos devido às chuvas.

A interdição da BR-393 impacta diretamente o tráfego entre as cidades de Barra do Piraí e Volta Redonda, afetando o transporte de cargas e passageiros.

Na manhã de quinta-feira, o prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), fez questão de prestar solidariedade aos moradores da vizinha Barra do Piraí. “Estou à disposição do prefeito Mário Esteves. Minha solidariedade neste momento tão difícil. Quero prestar minha solidariedade e ajudar no que puder ajudar”, disse ele, em entrevista a um programa de rádio.

Governo do Estado atua nas cidades afetadas

O Governo do Estado está atuando de forma integrada com as prefeituras para agilizar o atendimento aos locais afetados. Técnicos das secretarias estaduais estão nos municípios prejudicados pelas fortes chuvas, realizando o levantamento e o monitoramento dos estragos e verificando quais serviços serão necessários para a recuperação das áreas atingidas. O governador Cláudio Castro expressou solidariedade às famílias vítimas da tragédia, destacando os esforços para prestar assistência à população necessitada.

“Estamos trabalhando de forma integrada com as prefeituras para agilizarmos o atendimento aos locais afetados. Técnicos das nossas secretarias já estão atuando a todo vapor nos municípios prejudicados pelas fortes chuvas, para atender toda a população que necessita de ajuda. Presto a minha solidariedade às famílias vítimas dessa tragédia”, disse Castro.

A secretaria de Estado de Defesa Civil realizou, em 24 horas, mais de 130 atendimentos relacionados às chuvas. Equipes da secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas atuam em deslizamentos de terra, enquanto a de Desenvolvimento Social segue contabilizando os desabrigados, desalojados e pessoas que necessitam de ajuda imediata.

Outras cidades

Além de Japeri e Barra do Piraí, outros municípios também foram severamente castigados pelo temporal. Em Mendes, uma criança de 6 anos está desaparecida após um deslizamento de terra.

A cidade de Paracambi ficou praticamente submersa em razão do grande volume de chuvas que, segunda a Prefeitura, atingiu 134,4 milímetros em apenas quatro horas. Por isso, o Município também decretou situação de emergência.

A Serra de Paracambi está interditada, sem previsão de desobstrução até o momento. Ruas e casas ficaram completamente alagadas em diversos bairros da cidade. No bairro BNH de Baixo, o mais atingido, o nível da água chegou a dois metros de altura. Moradores e comerciantes perderam tudo. O número de desabrigados ainda não foi divulgado.

Em Barra Mansa, sirenes de alerta foram acionadas em áreas como São Luiz e Boa Sorte. A Defesa Civil informou sobre o transbordo do Rio Barra Mansa e elevação do Rio Bananal, porém não houve moradores desalojados, e o nível dos dois rios já se encontra normalizado.

O órgão deu início ao estágio três de risco para ocorrências de deslizamentos, escorregamentos e quedas de barreiras e as equipes estão redobrando a atenção para eventuais movimentações de solo, que podem acarretar maiores danos a residências.

Serra da Bocaina

Em Bananal-SP, um temporal atingiu a Serra da Bocaina e alagou as ruas da cidade após cerca de 40 minutos de chuva intensa. Imagens de uma tromba d’água circularam em redes sociais, assustando, principalmente, moradores da região. As autoridades estão em alerta, já que a previsão para os próximos dias é de mais chuva.

Foto: PMBP