As inscrições para o aguardado Concurso da Caixa Econômica Federal 2024 serão abertas às 10h desta quinta-feira (dia 29)! Com um total de 4.050 vagas disponíveis para candidatos de ensino médio e superior, esta é uma oportunidade imperdível para quem busca estabilidade e bons salários. Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo.

Para os cargos de nível superior, as vagas estão disponíveis apenas nas capitais, que servirão como polos de trabalho e poderão ser escolhidas diretamente pelos candidatos durante a inscrição. Os salários iniciais variam entre R$ 3.762 e R$ 14.915, dependendo do cargo, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-creche, assistência à saúde e previdência complementar.

O concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um, e a convocação dos aprovados ocorrerá dentro desse período. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 65 para cargos de nível superior.

É importante destacar que haverá cotas para deficientes (6%) e negros (20%), garantindo mais diversidade no quadro de funcionários da Caixa. A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos.

As inscrições vão até o dia 25 de março.