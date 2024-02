Uma colisão entre duas carretas foi registrada na manhã desta quinta-feira (dia 29) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, e está causando um grande congestionamento na pista sentido Rio. O acidente ocorreu no km 234, onde a pista está parcialmente interditada, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da esquerda.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carga de thinner, produto inflamável que estava na segunda carreta envolvida na colisão, começou a vazar, gerando risco iminente de incêndio. O motorista da segunda carreta foi socorrido com ferimentos, enquanto o condutor da primeira carreta saiu ileso.

As equipes de resgate e limpeza estão no local para controlar a situação e restabelecer as condições seguras de tráfego.

Foto: Divulgação/PRF