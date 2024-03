Na manhã da quinta-feira (dia 29), o prefeito Dr. Ricardo Passos alcançou um feito significativo para o futuro da cidade de Piraí ao formalizar a parceria com a empresa Ibam, responsável pela realização do aguardado concurso público. Essa iniciativa representa uma oportunidade valiosa para reforçar a equipe administrativa e aprimorar ainda mais os serviços oferecidos à comunidade.

O prefeito Dr. Ricardo Passos expressou sua satisfação com esse passo importante: “É com grande alegria que celebramos mais uma etapa rumo ao desenvolvimento de Piraí. A assinatura desse contrato com a Ibam reflete nosso compromisso com a transparência e a meritocracia, assegurando um processo seletivo justo e imparcial para todos os candidatos.”

O cronograma prevê a realização das provas até maio, proporcionando a oportunidade para talentos locais se integrarem à equipe que guiará a cidade para novos horizontes.

Este concurso público é uma chance imperdível para aqueles que desejam contribuir ativamente para o crescimento de Piraí. A população é incentivada a ficar atenta às próximas informações e começar a se preparar para fazer parte dessa jornada promissora.

A Prefeitura de Piraí está empenhada em promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida para todos os seus cidadãos, buscando constantemente oportunidades para fortalecer a equipe administrativa e oferecer serviços eficientes.