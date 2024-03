Um ajudante de pedreiro, de 39 anos, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (dia 4) na Rua Antônio de Almeida, no bairro Santo Antônio, em Barra do Piraí. De acordo com a Polícia Civi, o homem apresentava marcas de espancamento, possivelmente por pauladas, já que no local foram encontrados pedaços de madeira.

De acordo com o delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, a vítima tinha duas passagens por porte de drogas para consumo próprio. Nenhuma linha de investigação está sendo descartada, embora haja indícios de homicídio. Uma das hipóteses, segundo Furtado, é de que a vítima seja devedora de drogas e tenha sido espancada por mais de uma pessoa, uma prática comum do tráfico na região.

O delegado ainda lembra que, no último sábado (dia 2), a polícia prendeu um desses “juízes do tráfico” em Barra do Piraí. As investigações continuam em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte do ajudante de pedreiro.