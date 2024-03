Sebastião Cezar Batista, mais conhecido como Tião, de 60 anos, está desaparecido desde o último dia 28 de fevereiro. Ele saiu de onde mora para ir até a casa de um amigo no bairro Caiçara e, desde então, não foi mais visto.

Segundo informações da família, Tião saiu por volta das 4h da madrugada e chegou à casa do amigo cerca de uma hora depois. No entanto, o amigo precisou sair para trabalhar e, quando voltou, não encontrou mais Sebastião no imóvel.

No momento do desaparecimento, Tião estava vestindo um short azul marinho leve e uma blusa cinza. Ele trabalhava como vigia, mas se aposentou em janeiro deste ano. A família ressaltou que ele não sofria de depressão e também não fazia uso de medicamentos.

O desaparecimento foi registrado na delegacia da cidade e a família pede que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja comunicada às autoridades locais.

Foto: Arquivo pessoal