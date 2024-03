Boas notícias para a produção regional, que tanto impulsiona o turismo no Sul-Fluminense. Na tarde de quinta-feira (dia 7), foi assinado um acordo para a criação do Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Café, que vai reunir o três principais produtos da região: café, queijo e cachaça. O evento aconteceu no Hotel Vilarejo, em Conservatória (Valença) e contou com a presença do secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca; do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Dr. Flavio Campos; da subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Marina Esteves; do diretor de Produtos do Sebrae, Julio César Resende; além de outras autoridades e representantes da cadeia produtiva local.

Durante o evento, foram apresentadas novas propostas para o segmento, como a Indicação Geográfica prevista pelo Sebrae e o lançamento do decreto aprovado, que autoriza os produtores a comercializarem os queijos artesanais. Outro destaque da programação foi a apresentação dos produtos do APL do Vale do Café por meio do curso de Engenharia Química da UniVassouras. Também houve degustação de queijos premiados, cachaças e cafés especiais produzidos na região.

“A palavra de ordem do momento é integração. O governador Cláudio Castro prega isso a todo momento, entre os níveis de governo e, principalmente, dentro do nosso governo. E esse evento aqui é hoje é a prova de um trabalho conjunto entre as secretarias de Turismo, de Agricultura e de Desenvolvimento Econômico, que vai beneficiar milhares de famílias e fomentar a economia e a geração de emprego e renda do Vale do Café. A união dessas três rotas: do café, do queijo e da cachaça, consolida um grande produto, que é a APL do Vale do Café. Além disso, esses produtos ajudam a criar a identidade dos municípios e junto com o artesanato local reforçam a característica de cada cidade, que tanto atraem os visitantes e amantes da gastronomia regional”, disse Gustavo Tutuca.

Ainda no encontro, o assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias, apresentou o calendário de eventos previstos para a região do Vale do Café em 2024.

Eventos previstos para 2024

Maio/2024 – Festival de Gastronomia Delícias do Vale

Julho/2024 – Festival Vale do Café

A definir – Festival SESC de Inverno

A definir – 2ª edição Inverno #tônoRio