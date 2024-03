A Prefeitura de Angra dos Reis teve seis projetos selecionados para receber investimento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, chamado de PAC Seleções.

Foram aprovados projetos nas áreas de saúde, educação e cultura: compra de dois ônibus escolares, construção de uma Unidade Básica de Saúde (na Japuíba), uma policlínica regional e um CEU de Cultura, além da restauração do convento de São Bernardino de Sena (no Centro).

O prefeito Fernando Jordão esteve presente na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira (7), que reuniu prefeitos de todo o país, governadores, deputados, senadores e representantes do Executivo Federal.

“Quero agradecer ao Governo Federal, porque a gente tem que pensar na população. Nossas ideias políticas são importantes e pensar diferente faz parte da democracia. Mas temos que estar unidos em defesa das pessoas”, disse o prefeito, Fernando Jordão.

Os valores que serão investidos nas intervenções estão sendo definidos pelo Governo Federal e serão divulgados em breve. Outros projetos apresentados pela Prefeitura de Angra estão sendo avaliados e poderão ser contemplados.

Com o Novo PAC, o Governo Federal deve investir R$ 23 bilhões em obras e equipamentos em 3.270 municípios de todo o Brasil.

Foto: Ricardo Stuckert