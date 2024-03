No mercado de trabalho, a presença feminina enfrenta desafios históricos, especialmente em setores predominantemente masculinos, como o transporte. Contudo, motoristas carreteiras, despachantes e profissionais de logística superam barreiras diariamente e conquistam seu espaço no ramo. De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), solicitada pelo Ministério do Trabalho, as mulheres de 30 a 49 anos ocupando cargos de gerência e direção no setor formal cresceram de 32,3% e 31,9%, respectivamente, para 39,2% e 42,4% em 15 anos.

Nesse contexto, iniciativas de promoção da igualdade de gênero ganham destaque, como o Selo Empresa Amiga da Mulher, promovido pelas secretarias da Mulher (SEM-RJ) e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços (SEDEICS) do Estado do Rio de Janeiro. Das 32 empresas que receberam a certificação, a Transporte Excelsior se destacou como a única do segmento premiada, após um estudo baseado em campanhas internas direcionadas exclusivamente ao público feminino.

“Reconhecemos a importância da colaboração e do networking na evolução pessoal e profissional de nossas colaboradoras. E, para garantir que estamos no caminho certo, realizamos avaliações contínuas de nossos programas e políticas, visando sempre melhorar para atender com excelência. Todo o trabalho se estende às nossas 19 filiais espalhadas pelo Brasil”, declarou a assistente social da Excelsior Priscila Perrut.

Em outubro do ano passado, o governador Cláudio Castro (PL) visitou Volta Redonda para a edição 2023 do programa Governo Presente, uma iniciativa da administração do Estado que abrange seis cidades da região do Médio Paraíba em três dias de atividades. No evento, um dos marcos anunciados foi o Selo Empresa Amiga da Mulher, criado por meio da Lei nº 9173 e concedido a instituições que contribuem para a defesa dos direitos femininos.

Foco

Durante os últimos anos, a Transporte Excelsior tem como foco o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) da Organização das Nações Unidas (ONU) e inclui entre suas metas a busca pela formação profissional das mulheres. Por meio de palestras, bate-papos e ações institucionais, o grupo com sede no bairro Morada da Granja, em Barra Mansa, oferece apoio pessoal e psicológico, além de um espaço para amamentação e um canal direto para denúncias de assédio sexual e moral.

“Estamos comprometidos em criar um ambiente onde todas as nossas colaboradoras se sintam valorizadas, capacitadas e respeitadas. Além disso, oferecemos suporte psicológico, assistência social e todas as vagas para ambos os gêneros e pessoas com deficiência, inclusive para o cargo de motorista carreteira. É uma honra fazer parte dessa jornada de empoderamento feminino e contribuir para impactos positivos não só dentro da empresa, mas também na comunidade”, afirma a coordenadora de Comunicação Giseli Alcantara.

“A Transporte Excelsior acredita que o reconhecimento como Empresa Amiga da Mulher é um passo importante na construção de um ambiente de trabalho mais igualitário. Mais do que uma conquista, é um compromisso renovado com a participação feminina e evidencia o alinhamento com os ideais de uma sociedade mais justa para todos”, conclui a direção da empresa.

Foto: divulgação