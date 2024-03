O Volta Redonda informa, neste domingo (dia 10), que acertou a renovação de contrato do atacante MV, de 25 anos. O novo vínculo do atleta com o clube vai até o final de 2025.

“Fico feliz em saber que a diretoria, comissão técnica e os demais acreditam no meu potencial. É uma grande oportunidade, vestir essa camisa, que muitos queriam ter. Tenho um orgulho imenso em fazer parte e espero dar muitas alegrias para o torcedor. Espero que esse ano seja diferente e que a gente consiga juntos esse objetivo do acesso. Todos podem esperar o melhor de mim em todos os jogos e espero ajudar da melhor forma possível com gols e assistências”, disse.

Natural de Resende/RJ, MV chegou ao Volta Redonda em 2021 e, desde então, disputou 54 partidas e marcou 10 gols. Na atual temporada, o atacante foi o artilheiro do clube no Campeonato Carioca, com 04 gols marcados.

“Primeiramente agradeço a Deus pelo momento que tive no Campeonato Carioca, conseguindo ser decisivo em alguns jogos e ajudando o Volta Redonda. Fiquei um ano fora e voltei com outro pensamento, mais maduro e antes da pré-temporada já estava treinando individualmente, muito focado em desempenhar o meu melhor no estadual e começar o ano com o pé direito”, analisou o atacante.

O Esquadrão de Aço terá pela frente duas competições: a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio. A competição nacional, inclusive, terá início no dia 20 ou 21 de abril e o Voltaço estreia fora de casa contra o Remo.

INFORMAÇÕES:

Após a participação do Volta Redonda no Campeonato Carioca, quatro atletas tiveram seus contratos encerrados e deixam o Esquadrão de Aço. São eles: o goleiro Paulo Henrique, o meia Gilmar e os atacantes Erick e Lucas Oliveira.

O Clube ainda está em conversas com outros atletas para tentar antecipar as rescisões e deve anunciar novas liberações durante essa semana.

Foto: Divulgação