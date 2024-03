Durante os debates eleitorais em Volta Redonda, um tema crucial tem sido notavelmente negligenciado: a política habitacional. O assunto recebeu tão pouca atenção que no Plano de Governo do então candidato Neto (PP), consta apenas um subitem, o 4.3, no módulo sobre Desenvolvimento Ambiental e Urbano, demonstrando a superficialidade com que a questão foi abordada.

A coligação liderada por Neto, denominada ‘Vontade Popular 2020’, prometeu, sem estabelecer metas claras, buscar atender à demanda habitacional da população de menor renda, priorizando áreas de risco. No entanto, essa promessa não foi acompanhada por qualquer compromisso tangível de investimento na área.

Enquanto isso, Volta Redonda enfrenta um grave déficit habitacional. De acordo com dados da Fundação João Pinheiro, o estado do Rio de Janeiro apresenta um déficit de 500 mil moradias, com mais de 700 mil domicílios em áreas de ocupação irregular. Embora esses números alarmantes não forneçam informações específicas sobre a cidade, é indiscutível que a situação no município contribui significativamente para essa estatística.

Apesar de quase duas décadas no cargo, o prefeito Neto pouco fez para abordar essa crise habitacional. Agora, faltando menos de nove meses para o fim de seu mandato, ele anuncia a construção de 304 unidades habitacionais verticais em lotes e áreas municipais, por meio do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.

O edital do Chamamento Público para selecionar empresas do ramo da construção civil foi publicado recentemente, com prazo de credenciamento até o dia 19. As áreas selecionadas para a construção das unidades habitacionais incluem a Rua Antônio Dias, no Retiro, com o objetivo de construir até 192 unidades, e o Lote 19, no bairro Belmonte, com proposta de até 112 imóveis.

No entanto, essa iniciativa tardia levanta questões sobre a eficácia e a sinceridade do compromisso da administração em abordar verdadeiramente o problema habitacional. Com o histórico de falta de investimento e a abordagem superficial da questão ao longo dos anos, resta saber se esse novo projeto habitacional será suficiente para enfrentar o déficit persistente em Volta Redonda.