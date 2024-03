Um homem de 49 anos foi preso, na manhã da última sexta-feira (dia 8), por depredação e roubo de molduras de bronze de lápides do Cemitério Santa Rosa, em Barra do Piraí, Por volta das 7h30min, o diretor funerário, Marcos Antônio Medeiros, chegou ao seu local de trabalho e foi informado que um indivíduo estaria furtando materiais metálicos de sepulturas. Assim, o homem foi localizado e detido enquanto tentava tirar uma placa de uma lápide. Fontes afirmam que ele já havia cometido o crime em outras oportunidades, porém sempre conseguia escapar. Após ser descoberto e detido, o indivíduo foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, comentou acerca do caso e relembrou o trabalho que está sendo feito pelo governo no local. “Estamos falando de um desrespeito tremendo aos entes queridos da população barrense. As pessoas merecem um valoroso descanso. Atos como esse vão contra tudo que o poder público prega. Pensando nisso, a prefeitura está realizando a reforma do Cemitério Santa Rosa e da Capela Nossa Senhora da Aparecida e ainda a construção do primeiro crematório municipal. Nessa nova estrutura, o local contará com câmeras de segurança para impedir que absurdos como esse não voltem a acontecer”, afirmou o chefe do Executivo.

Obras no Cemitério

De modo geral, o projeto contempla: a reforma da Capela Nossa Senhora da Aparecida, incluindo a troca do telhado; novo revestimento para o piso, pintura, instalações, ampliação da área administrativa, reforma dos banheiros e construção de um banheiro para pessoas com deficiência.

A Construção do Crematório Municipal ao lado da capela, contará com recepção, banheiro adaptado, a sala do forno crematório, sala técnica, sala de inspeção, e salas para as câmaras frias. Sua arquitetura foi pensada de modo que dialogue com a capela, já que ele ficará ao lado.

O Cemitério Municipal Santa Rosa terá a edificação de entrada reformada, incluindo troca do telhado, pintura, piso, reforma dos banheiros (vestiários), instalação de postes de iluminação interna, caixas de som, luminárias, troca da pavimentação do caminho central, instalação de guarda-corpo, plataforma elevatória para acessibilidade, a construção de um novo cruzeiro e construção de muro de contenção.

Foto: Reprodução