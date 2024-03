Após se destacarem na Pós-Graduação em Medicina Regenerativa e Intervenção em Dor Músculo Esquelética, os ortopedistas de Volta Redonda Luiz Fernando Barreiros e Luiz Eduardo Barreiros tornaram-se referência como especialistas em uma das terapias mais inovadoras, capaz de estimular o processo de cicatrização. O curso pioneiro foi ministrado pelo Centro de Estudos em Regeneração Tecidual (CERT), localizado em Campinas, São Paulo.

Para elucidar os avanços e mudanças trazidos por essa abordagem médica revolucionária, a equipe da Folha do Aço entrevistou o médico Luiz Fernando Barreiros, que gentilmente compartilhou sua experiência e conhecimento exclusivos.

Folha do Aço – O que é a Medicina Regenerativa?

Luiz Fernando: Estamos extremamente orgulhosos por sermos os pioneiros na conclusão dessa Pós-Graduação que modificou completamente nossa abordagem e tratamento de pacientes. A Medicina Regenerativa é uma ciência em evolução que estuda a substituição de tecidos patológicos, utilizando meios naturais ou tecnologias avançadas. Em vez de simplesmente tratar sintomas, nosso foco é restaurar a função normal dos tecidos para um controle duradouro ou uma cura mais completa.

Existe uma diferença entre Medicina Regenerativa e Ortopedia?

Sim, uma diferença significativa. Até três anos atrás, eu era um ortopedista convencional, utilizando as mesmas abordagens e condutas. No entanto, ao iniciar uma Pós-Graduação em Nutrologia Esportiva em 2020, meu irmão introduziu o conceito inovador da Medicina Regenerativa. Aprendemos no CERT novos conceitos e técnicas que revolucionaram nossa prática. A Medicina Regenerativa representa uma releitura da Medicina, destacando a importância da abordagem integral do paciente.

Quais foram as principais mudanças?

Aprendemos que a Ultrassonografia Músculo Esquelética é essencial para infiltrações precisas, evitando danos a tendões, músculos, ligamentos ou membranas sinoviais. Investi em conhecimento e tecnologia nesse campo, alterando completamente minha forma de tratar os pacientes.

Como isso impactou sua prática médica?

As mudanças foram significativas. Evitamos ou adiamos muitas cirurgias ortopédicas, especialmente em casos de artroses e tendinopatias. Utilizamos tecnologias avançadas, como Laser de Alta Intensidade, Terapia por Ondas de Pressão Radial, EM Sculpt, viscossuplementação com ácido hialurônico e ortobiológicos, teleguiados por ultrassonografia para precisão.

E quanto ao tratamento do paciente como um todo?

Luiz Fernando: Na Medicina Regenerativa, consideramos o paciente como um todo. O ‘Preparo do Solo’ envolve sono reparador, alimentação saudável, controle de doenças e medicamentos, atividades físicas e controle do estresse. Desinflamar o paciente e melhorar sua condição geral é fundamental para resultados satisfatórios.

Pode explicar melhor o “Preparo do Solo”?

Em resumo, o sono regula o funcionamento de órgãos, a alimentação influencia a saúde intestinal, as doenças e medicamentos afetam o metabolismo, e a atividade física mantém o corpo saudável. O controle do estresse e da saúde mental também é crucial.

Como a Medicina Regenerativa aborda a interconexão do corpo?

A Medicina Regenerativa considera a interconexão do corpo, como o exemplo de dores ciáticas relacionadas à saúde bucal. Através da Fáscia, um tecido de conexão, compreendemos que todo o organismo está interligado.

A Medicina Regenerativa tem uma abordagem diferente e tratamentos inovadores?

Sim, evitamos ou postergamos cirurgias com níveis de evidência altos, utilizando terapias como Laser de Alta Intensidade, Terapia por Ondas de Pressão Radial, EM Sculpt, entre outras. Realizamos procedimentos em ambulatório, teleguiados por ultrassonografia, proporcionando precisão e evitando afastamento do trabalho.

Então, se alguém estiver com dor crônica, há novas formas de tratamento?

Sim, a clínica Regenèr está à disposição para oferecer tratamentos inovadores com grandes chances de melhora. Cuidar bem do paciente como um todo é o cerne da Medicina Regenerativa.