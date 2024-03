Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) interditaram, na sexta-feira (dia 15), uma gráfica do Comando Vermelho (CV) que produzia etiquetas para endolação de drogas. O local funcionava no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. O responsável pelo local foi preso.

A ação aconteceu após os agentes verificarem uma mulher saindo do local com documentos impressos nas mãos. Segundo as investigações, ela era a esposa do responsável pela gráfica.

No estabelecimento, os policiais encontraram várias folhas com etiquetas em cada página, fazendo alusão à organização criminosa e a drogas. O responsável foi detido e encaminhado para a delegacia da região.