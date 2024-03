A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas para o seu Programa Jovem Aprendiz e oferece 180 vagas para os cursos de Assistente Administrativo, Eletricista, Caldeiraria e Mecânico(a) de Manutenção.



Os aprovados receberão remuneração e benefícios diferenciados, assistência médica e odontológica, auxílio academia com o TotalPass, refeição na empresa (quando na fase de aprendizagem prática), vale transporte e seguro de vida.

As inscrições podem ser feitas online até o dia 19 de março no site de oportunidades da CSN (www.csn.com.br/oportunidades).

Pré-requisitos:

Jovens com idade entre 18 e 22 anos;

É obrigatório o certificado de reservista para o sexo masculino;

Possuir o ensino médio completo ou estar cursando o 3º ano;

Morar nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Barra do Piraí;

Não ter sido aprendiz da CSN nos últimos seis meses;

Não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do SENAI.

Processo seletivo:

Inscrição, alinhamentos sobre o processo, provas online de matemática e língua portuguesa, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica.

O Programa oferece aos jovens estudantes experiências intensas que irão ajudar no seu desenvolvimento profissional por meio de atividades teóricas e práticas com duração de até 11 meses.



A CSN incentiva as inscrições de mulheres e pessoas com deficiência. Mais informações no edital em www.csn.com.br/oportunidades.

Foto: divulgação