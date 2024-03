O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), informa que devido a queda de energia elétrica ocasionada pela chuva de domingo (dia 17) a ETA-Belmonte ficou completamente desligada por aproximadamente 3 horas, prejudicando o fluxo normal de abastecimento de alguns bairros e na sua produção de água tratada.

Até o início da manhã desta segunda-feira (dia 18), o sistema de bombeamento ainda apresenta problemas e continua sem o funcionamento adequado. Com isso, alguns bairros podem apresentar dificuldades no seu abastecimento, entre eles Bela Vista, São Lucas, Boa Vista, Vila Santa Cecília, Estrada do Norte, Guadalupe e Bairro de Fátima.

“Devido às altas temperaturas e sensações térmicas provocadas pela onda de calor excessivo, o Saae-VR reitera sobre o uso consciente da água, priorizando o consumo humano e evitando desperdícios. O retorno do abastecimento nessas localidades se dará de forma de gradual, podendo levar mais tempo em partes mais altas e pontas de redes”, informou a autarquia.

Foto: divulgação