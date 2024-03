A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando, esta semana, 3.359 oportunidades de trabalho no Estado do Rio de Janeiro. São 1.156 vagas de emprego formal e 2.203 para estágio e jovem aprendiz, com diferentes níveis de escolaridade. Todas as posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto os estágios e oportunidades de jovem aprendiz são fruto de parceria com a Fundação Mudes e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

As 1.156 vagas oferecidas por meio do Sine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades: são 943 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Entre elas, há 400 posições dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), muitas sem necessidade de experiência. Destaque para as funções de ajudante de cozinha (50 vagas) e operador de vendas (100), em Copacabana e no Centro, respectivamente. A remuneração pode chegar a dois salários mínimos (R$ 2.824).

A mesma região oferece vagas sem exigência de experiência, como ajudante de montador de esquadrias de alumínio, lavador de pratos e vendedor. Também sem a necessidade de experiência, mas com Ensino Médio completo exigido, existem duas oportunidades para coordenador de contabilidade, na Barra da Tijuca, com salários que podem chegar a R$ 7 mil.

Na região do Médio Paraíba, foram captadas 80 vagas, com remunerações de até R$ 2.824 para atendente de lanchonete, em Volta Redonda, auxiliar de limpeza, em Valença, motorista de ônibus, em Vassouras, e pedreiro, em Itatiaia. Também foi disponibilizada uma oportunidade para gerente de supermercado, na cidade de Barra do Piraí, cuja remuneração é de R$ 4.236, com exigência de experiência anterior.

Na Região Serrana, quase todas as 133 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração média de um salário mínimo. Para quem não tem experiência e não possui escolaridade, há vagas para ajudante de eletricista, embalador à mão, garçom e motorista de caminhão, entre outras.

De acordo com análise do Observatório do Trabalho da secretaria estadual de Trabalho e Renda, as vagas oferecidas esta semana são, em sua maioria, do setor de Serviços (56,3%), seguido do setor do Comércio, com 43,7% das 1.156 oportunidades. Quanto à escolaridade, 45% das oportunidades exigem o Ensino Médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 57,4% das vagas chegam a dois salários mínimos e 30,3% oferecem um salário mínimo. A maioria das oportunidades (62,4%) exige experiência.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Em parceria com diferentes instituições, a Secretaria de Trabalho e Renda também divulga estágios para diferentes escolaridades e oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes está oferecendo 938 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000,00. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/ .

Já o CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.365 oportunidades de estágio, 783 das quais para Ensino Superior e 528 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Para mais informações, acessar http://www.ciee.org.br/