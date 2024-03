Boa notícia! O petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, baleado durante um sequestro na Rodoviária Novo Rio, recebeu alta do CTI (Centro de Terapia Intensivo) e seu quadro agora é considerável estável. Na ocasião, o rapaz, que nasceu em Volta Redonda, foi atingido no coração e no pulmão, foi socorrido em estado grave e passou por duas cirurgias, sendo uma delas para retirada do projétil alojado no tórax.

Segundo o boletim médico divulgado na terça-feira (dia 26) pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, o paciente foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva e já interage com profissionais da equipe. Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, o autor do sequestro e dos disparos que atingiu Bruno e outra vítima, está preso preventivamente desde o dia 12 de março. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por duas tentativas de homicídio, cárcere privado e disparo de arma de fogo em via pública.

Foto: Reprodução