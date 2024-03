O concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa terá suas inscrições encerradas às 23h59 desta quarta-feira (dia 27), conforme horário de Brasília/DF. As inscrições podem ser feitas através do link www.nossorumo.org.br. São 1.359 vagas destinadas a 112 cargos diferentes, nos níveis fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 2.431. O edital e todas as informações referentes ao certame também podem ser conferidos no site.

As taxas de inscrição variam de R$ 55 a R$ 93, dependendo do nível de escolaridade exigido para a vaga. As provas objetivas vão acontecer no dia 28 de abril. O gabarito de forma provisória será divulgado no dia 30 de abril. Já o definitivo sai no dia 22 de maio. As provas práticas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de junho, sendo a homologação do resultado final do edital no dia 26 de junho.

Foto: Chico de Assis e Paulo Dimas