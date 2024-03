A CCR RioSP realiza entre os dias 28 de março e 01 de abril, feriado de Páscoa, uma operação especial de orientação e atendimento ao motorista em viagem pela Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos, a BR-101. Durante o período são esperados mais 1,5 milhão de veículos. A concessionária aproveita o período de maior movimento nas duas rodovias federais para reforçar o projeto Afaste-se.

Para o feriado de Páscoa, a CCR RioSP prevê um aumento no volume de tráfego na Via Dutra a partir da tarde de quinta-feira (dia 28, véspera de feriado de Páscoa, quando são esperados mais de 238 mil veículos. Na sexta (dia 29), o movimento também será intenso com cerca de 250 mil veículos. No retorno de feriado, a concessionária prevê maior fluxo no domingo (dia 31), quando deverão circular pela rodovia pouco mais de 233 mil veículos. Hoje, a CCR RioSP administra o trecho entre São Paulo e Seropédica da BR-116.

O movimento também será intenso na rodovia Rio-Santos, a BR-101, que leva o cliente para as praias de Ubatuba (SP) e da Costa Verde Fluminense. Assim como na Via Dutra, a Concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na Rio-Santos a partir de quinta-feira. Nesse dia são esperados mais 80 mil veículos nos 270km da rodovia federal administrada pela CCR RioSP. Depois disso, o tráfego volta a ficar intenso no domingo, retorno do feriado prolongado. Para esse dia, são esperados cerca de 70 mil veículos.

Para auxiliar os clientes durante a viagem, as duas rodovias serão inspecionadas por viaturas que estarão 24 horas à disposição dos clientes, em regime de revezamento. Também será implantada a operação visibilidade, com viaturas posicionadas em locais estratégicos da Via Dutra e da Rio-Santos, para agilizar o deslocamento e atendimento de ocorrências nas rodovias.

No caso da Via Dutra, também haverá reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines. Na Via Dutra, o cliente tem a opção de pagar a tarifa por aproximação, com cartão de crédito e débito em cabines exclusivas, de forma simples e rápida. As cabines estão identificadas por placas para facilitar a visualização na rodovia. Agora, os clientes com TAG, que utilizam as pistas automáticas, têm direito a descontos na tarifa que variam entre 5% e 73%. Para saber mais, acesse https://www.ccrriosp.com.br/servicos/desconto-no-pedagio.

Movimento Afaste-se

Com o intuito de proteger outros colaboradores e demais pessoas que trabalham no atendimento a ocorrências, a Via Dutra e outras rodovias administradas pela CCR Rodovias nos estados do Rio de Janeiro (CCR ViaLagos e CCR ViaRio), Santa Catarina (CCR ViaCosteira), Rio Grande do Sul (CCR ViaSul) e Mato Grosso do Sul (CCR MSVia) passam a integrar o Movimento Afaste-se, cuja proposta é orientar os condutores de veículos a, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento, principalmente no acostamento, mudar de faixa sempre que for possível e seguro ou reduzir a velocidade.

Obras

Rio-Santos (Rio-Santos)

Entre às 12h do dia 28/03 às 12h00 do dia 01/04, não será permitida a execução de obras e serviços com interdição de faixas na Rio-Santos. As interdições programadas poderão ocorrer no período das 22h às 4h. Para os serviços emergenciais, com interdição de faixa de rolamento, neste período, somente ocorrerão com autorização do coordenador do trecho. Os trabalhos que acontecem sem interdição de faixa, por exemplo roçada, poderão ocorrer normalmente.

Via Dutra (BR-116)

Entre às 12h do dia 28/03 às 12h00 do dia 01/04, não será permitida a execução de obras e serviços com interdição de faixas na Via Dutra. As interdições programadas poderão ocorrer no período das 22h às 4h. Para os serviços emergenciais, com interdição de faixa de rolamento, neste período, somente ocorrerão com autorização do coordenador do trecho. Os trabalhos que acontecem sem interdição de faixa, por exemplo roçada, poderão ocorrer normalmente.

A concessionária ressalta que ao passar pelos trechos em obras o motorista deve redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e o limite de velocidade.