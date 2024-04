As negociações do acordo coletivo 2024 dos metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) começaram oficialmente no dia 2 de abril, com a entrega da pauta de reivindicações, contendo 62 itens. De forma imediata, a empresa apresentou uma contraproposta à diretoria do Sindicato (SindeMetal), que será levada para votação da categoria na quarta-feira (dia 10). As urnas serão instaladas na Praça Juarez Antunes, das 6h às 17h.

A proposta é dividida em índices percentuais diferentes, conforme função e faixa salarial. Por exemplo, para técnicos e supervisores com vencimento de até R$ 5 mil, o reajuste proposto pela CSN é de 3,4%. Já para aqueles que recebem acima deste valor, o percentual apresentado é de 2,4%, a partir de maio de 2024.

Benefícios

Com relação aos benefícios, a CSN propõe reajustar o cartão-alimentação, aumentando para R$ 1.030, e conceder uma carga extra de R$ 900 pela renovação do Banco de Horas (sem a participação do empregado em 5% e somente para quem registra ponto, mais supervisores e coordenadores). Além disso, o auxílio-creche seria reajustado para R$ 698, também a partir de maio de 2024.

Para os trabalhadores da área operacional, a bonificação seria de 1.75 salário, referente à Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Resistência

Nas redes sociais, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos posicionou-se contrária à contraproposta da CSN, sugerindo que a categoria rejeite nas urnas a renovação do acordo. Isso ocorre porque, entre os itens elencados pelos funcionários da empresa como fundamentais para o fechamento do acordo, está um reajuste entre 11% e 22%, com base no INPC pleno, apurado no período de 1º/05/2023 a 30/04/2024, acrescido de ganho real mais recomposição das perdas dos últimos sete anos.

Aqui estão alguns itens da pauta de reivindicações do Sindicato dos Metalúrgicos:

– Piso Salarial: Nenhum trabalhador será contratado ou poderá trabalhar com o piso salarial inferior a dois salários mínimos;

– Empréstimo: A CSN se comprometer a aumentar os valores das parcelas de empréstimo, de seis vezes para 12 vezes;

– PLR: Será de 5% do lucro operacional (EBITDA) igual para todos os trabalhadores ativos e proporcionalmente para os demitidos no exercício de 2023, conforme a Súmula 451 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ou seja, valor de R$ 10 mil, sem desconto de imposto de renda, a ser depositado até 30 de abril;

– Cartão-Alimentação: Será fornecido a todos os trabalhadores ativos, afastados por auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, doença ocupacional e/ou profissional, e trabalhadoras em gozo de licença maternidade, no valor de R$ 1.200;

– Plano de Saúde: No prazo de 30 dias da assinatura do acordo coletivo, a CSN promoverá em favor de todos os empregados o restabelecimento do antigo plano de saúde existente (Bradesco Saúde) mantido até 30/9/2020, ou outro plano similar com a mesma abrangência territorial e a mesma cobertura qualitativa de procedimentos, internações e consultas, mantendo a mesma capilaridade existente antes da alteração assim como o praticado em outras Unidades;

– Auxílio-Creche: Será reajustado para o valor de R$ 976, além de adequação à Lei 14.457/2022, estendendo o benefício aos pais e mães com filhos de até 6 anos, como medida de apoio à parentalidade da primeira infância;

– Jornada de trabalho: a) Turno de 36 horas/semanais; b) No horário Administrativo-ADM, a jornada será de 40 horas semanais.