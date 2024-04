O governador Cláudio Castro (PL) estará em Barra Mansa nesta sexta-feira (dia 5) para inaugurar o Restaurante do Povo Irmã Ruth, no Centro, às 17h. Ao lado do prefeito Rodrigo Drable (SD) e outras autoridades, Castro participa do evento que marca a reabertura do restaurante, fechado desde 2015. O estabelecimento oferecerá três refeições diárias a preços populares, com o café da manhã por R$ 0,50, e almoço e jantar por R$ 1 cada.

Com as eleições municipais se aproximando, embora o cardápio anunciado inclua strogonoff de frango, arroz, feijão e salada, o prato principal será certamente o pleito de outubro. Drable e Castro já expressaram apoio à candidatura a prefeito do vereador Luiz Furlani (PL).

Alteração no trânsito

Devido à cerimônia de inauguração do Restaurante Popular de Barra Mansa, haverá alteração no trânsito do Centro. A partir das 8h desta sexta-feira (dia 5), a Rua Luís Ponce será fechada na altura do posto de combustível. O fechamento para o tráfego de veículos continuará até o término do evento. Como alternativa, os condutores poderão utilizar a Rua José Caetano para acessar a Avenida Domingos Mariano. O trânsito no local será monitorado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar.