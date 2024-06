Nazir Arruda Spindola, de 73 anos, foi encontrada, no sábado (dia 8), no Centro do Rio de Janeiro por uma equipe do Samu. Ela estava desaparecida desde sexta-feira (dia 7), quando saiu de casa, no bairro São Francisco, em Barra do Piraí, com destino à rodoviária de Volta Redonda. Ela iria embarcar para o Rio de Janeiro, onde encontraria uma amiga em Ipanema.

A família informou que ela está bem já está indo para casa.