A Festa do Peão de Barretos contará com uma atração internacional que promete agitar a programação de 2024. O cantor country norte-americano Cody Johnson se apresentará pela primeira vez no Brasil, em um show único no evento no dia 24 de agosto.

Ídolo da country music, Cody Johnson iniciou sua carreira como artista independente e conquistou fãs ao redor do mundo. É responsável por clássicos como “With You I Am”, “Wild as You” e “Dear Rodeo”.

Já lançou oito álbuns, sendo o de 2019, “Ain’t Nothin’ to It”, um dos mais bem-sucedidos. Vencedor do Grammy de Melhor Música Country em 2023, sua trajetória é retratada no documentário “Cody Johnson – Dear Rodeo”, disponível no Prime Video.

Grandes nomes já passaram pelo palco da Festa do Peão, como Garth Brooks, Alan Jackson, Shania Twain, Shakira e Mariah Carey.

Mais atrações confirmadas

A dupla Jorge & Mateus também foi confirmada na programação de 2024. Os ídolos do sertanejo farão show no dia 17 de agosto.

No final de semana anterior, a organização anunciou César Menotti e Fabiano como embaixadores do evento, também confirmando um show especial da dupla em 2024, com data a ser definida.

Foto: Cojo Music