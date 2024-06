O governador Cláudio Castro reinaugurou, na manhã de sexta-feira (dia 7), o Pronto Socorro Municipal de Pinheiral, no Sul do estado. A unidade foi totalmente reformada, e recebeu um novo ambiente com acesso para pessoas com deficiência. O investimento nesta obra foi de R$ 1,6 milhão. O Governo do Estado destinou ainda mais de R$ 6 milhões para a Saúde do município, parte desses recursos foram aplicados também na reforma recente do Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa – que faz parte do complexo hospitalar.

– Neste governo, priorizamos investimentos no interior do estado. Essa é mais uma entrega, das muitas que temos feito nas regiões mais afastadas da capital. Já investimos mais de R$ 20 bilhões na Saúde, levando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para todas as regiões, com a distribuição de 249 ambulâncias para atender todas as cidades. Estamos dando a todos o direito e as condições igualitárias para o cuidado com a saúde – declarou o governador Cláudio Castro.

A reforma do Pronto Socorro permitiu um ambiente mais adequado para atendimento. Foi realizada a substituição do telhado, do piso, a troca de portas e janelas; além da ampliação do estacionamento. Rampas de acesso e banheiros adaptados foram instalados para atender pacientes com mobilidade reduzida.

– A reforma do Pronto Socorro Municipal vai permitir que a população da cidade tenha atendimento de qualidade perto de casa. A SES tem planejado os investimentos seguindo a determinação do governador Cláudio Castro, que nos pediu para fortalecer o interior, expandindo e regionalizando para atender melhor – destacou a secretária Claudia Mello.

Já no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, além de reparos e revitalização – já realizados-, o Governo do Estado está investindo em novos equipamentos. Participaram da solenidade a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello; o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, e o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Foto: Marcelo Regua