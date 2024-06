O motorista de um carro, ainda não identificado, morreu carbonizado na manhã deste sábado (dia 15), após um acidente no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo atingiu o muro do galpão da antiga Oficina do Pedrosa e pegou fogo. A polícia vai investigar as circunstâncias do acidente.

O corpo foi removido para o IML de Volta Redonda.