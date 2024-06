Um grave acidente ocorreu na manhã deste sábado (dia 15) em Volta Redonda. Um carro perdeu o controle, capotou em um barranco e acabou caindo no quintal de uma residência na Avenida Maria Cecília, no bairro Retiro.

Segundo informações da Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas no acidente. As vítimas são um policial militar lotado no 28º Batalhão e a esposa dele. Eles foram rapidamente socorridos e encaminhados para o Hospital São João Batista.

Até o momento, o estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e a área foi isolada. A causa do acidente está sendo apurada.

Foto: Divulgação/PM