Um corpo do sexo masculino foi encontrado na manhã deste sábado (dia 15) nas margens do Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O cadáver estava agarrado à vegetação próximo à Avenida Beira Rio, no bairro Vila Mury, nas proximidades do posto Ipiranga.

A vítima foi removida pelo Corpo de Bombeiros com o auxílio de um bote e será encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, para a realização dos procedimentos necessários e identificação do corpo.

Ainda não há informações sobre a possível causa da morte. O caso será registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação