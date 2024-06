O Vereador Luciano Mineirinho apresentou o Projeto de Lei 155 que dispõe sobre a gratuidade de refeições a idosos e deficientes físicos em restaurantes populares na cidade de Volta Redonda. Segundo a proposta do Vereador os idosos acima de 60 anos e deficientes físicos ficariam isentos de qualquer valor a ser pago nas refeições nos estabelecimentos considerados como populares.

“Atualmente diversos idosos e deficientes físicos de baixa renda procuram diariamente o Restaurante Popular para ter sua alimentação do dia e, muitos destes idosos, buscam a alimentação em virtude de não terem renda ou, então, sua renda ser baixa, em virtude de uma aposentadoria de baixo valor. Diante disso, tomei a iniciativa e apresentei aos vereadores este projeto de lei isentando todos os idosos e deficientes físicos de valores cobrados pela alimentação em restaurantes considerados como populares”, argumentou o vereador.

O Projeto de Lei do Vereador Luciano Mineirinho foi aprovado no Plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda em sessão ordinária na última quinta-feira, dia 20 de junho. Agora, o projeto vai para a sanção do prefeito Antônio Francisco Neto.