Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convida trabalhadores para votação do Prêmio Faz Diferença 2024

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense está convocando os trabalhadores da categoria para participarem da votação do Prêmio Faz Diferença 2024. A premiação, que reconhece iniciativas e personalidades que se destacaram ao longo do ano, abre espaço para a participação popular na escolha dos homenageados.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, a presença dos metalúrgicos na votação é fundamental para valorizar ações que contribuíram positivamente para a classe trabalhadora e a sociedade como um todo. “É importante que os trabalhadores façam valer sua voz. Essa é uma oportunidade de reconhecer quem realmente fez a diferença em 2024”, afirmou um representante da entidade.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Volkswagen Caminhões e Ônibus e o sindicato com a promoção do curso de formação de montador geral, para a capacitação profissional e a inserção de trabalhadores na linha de montagem da empresa e em outras indústrias da região.

Com aproximadamente 250 alunos matriculados, 70% dos participantes foram mulheres, demonstrando a crescente inclusão no setor. Além disso, o impacto da iniciativa foi imediato, onde a maioria conquistou vaga direta em empresas do Consórcio Modular, que reúne fornecedoras da montadora. “A presença feminina no setor metalúrgico tem crescido e iniciativas como essa são fundamentais para garantir mais diversidade e oportunidades. Acreditamos que investir na capacitação de profissionais é investir no futuro da indústria fluminense”, completou Mariano.

A votação já está aberta e pode ser feita por meio do site oficial da premiação. O Sindicato está disponibilizando orientações e apoio para aqueles que tiverem dificuldade em acessar a plataforma digital.

O link é https://oglobo.globo.com/premio-faz-diferenca/votacao/premio-faz-diferenca-vote-no-destaque-de-desenvolvimento-do-rio-de-2024-lp264T4507.ghtml