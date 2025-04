Barra do Piraí apresenta taxa de ocupação hoteleira superior a 86% neste feriadão

Devido ao avanço de suas atividades turísticas, Barra do Piraí, pela primeira vez, foi inserida nas pesquisas de ocupação do interior do estado do Rio de Janeiro promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ).

Essa pesquisa funciona como um termômetro para o estudo e a análise da ocupação hoteleira em áreas do estado. Os relatórios são frequentemente divulgados próximos a períodos propícios ao aumento da procura do setor em virtude de datas comemorativas ou eventos de grande vulto. Neste caso, a ABIH-RJ teve como gancho para a pesquisa o “feriadão” que envolveu a Sexta-Feira Santa (18 de abril), o dia de Tiradentes (21 de abril) e o dia de São Jorge (23 de abril).

O estudo apontou que, dentro do recorte, Barra do Piraí apresentou um percentual de 86,80% de ocupação hoteleira, sendo que, segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, no distrito de Ipiabas, esse número se aproxima dos 100%.

O sucesso de Ipiabas nesse “feriadão” está diretamente ligado ao seu potencial turístico e, principalmente, aos eventos que estão ocorrendo no distrito: o Ipiabas Rock in Cover, o maior festival de bandas cover do Brasil, e o Rock Beer Run, uma experiência que reúne corrida, Rock´n Roll e cerveja em uma única festividade.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, os percentuais de cada município dentro da pesquisa representam apenas seus dados individuais, e não uma concorrência com as demais cidades da região. No município, o relatório deu um enfoque especial para os Hotéis Fazenda e Pousadas.

Tadeu Oliveira, secretário de Turismo de Barra do Piraí, ressaltou a relevância da presença do município nas pesquisas da ABIHI-RJ e destacou o trabalho incessante da prefeitura para alavancar ainda mais o turismo da cidade e, especialmente, do distrito de Ipiabas.

“O ingresso de Barra do Piraí e do distrito de Ipiabas nas pesquisas da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro representa o destaque turístico que estamos recebendo. É uma honra para nosso município estar inserido nessas análises e apresentar números tão expressivos. A Prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da Secretaria de Turismo, está trabalhando para que, cada vez mais, nosso município, e especialmente Ipiabas, encontre seu lugar nas rotas turísticas nacionais e internacionais”, apontou Tadeu Oliveira.