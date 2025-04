Carlinhos Brown lamenta morte de Karen Silva, ex-The Voice Kids: “Ela é uma escolhida”

O cantor e compositor Carlinhos Brown lamentou publicamente a morte da jovem Karen Silva, de 17 anos, que ganhou projeção nacional ao participar do The Voice Kids em 2020. Foi Brown quem virou a cadeira decisiva que abriu os caminhos para o sucesso da cantora, que integrou o time do artista no reality da TV Globo.

“Essa manhã, fomos todos pegos de surpresa pela partida repentina de Karen Silva, que passou pelos palcos do The Voice, fez parte dos nossos times e deixará lembranças de extrema importância para todos nós”, escreveu o músico, em postagem no seu Instagram.

Carlinhos destacou o talento e a luz de Karen, que encantou o Brasil com sua voz potente e carisma desde muito jovem.

“Karen brilhou em nosso programa e na vida — sempre com muita alegria e disposta a aprender mais na música”.

Em tom de fé e despedida, ele finalizou:”Acredito plenamente que ela é uma escolhida para reafirmar em nós o desejo de vitória. Que Deus abençoe seu espírito e o coloque em um bom lugar.”

Karen morreu após seis dias de internação no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, vítima de um AVC hemorrágico.

Foto: Reprodução