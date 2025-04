Padre faz apelo em favor das mães enlutadas durante a celebração da Paixão Jesus

A Celebração da Paixão de Cristo, da Paróquia de Santo Antônio em Volta Redonda, realizada na sexta-feira (dia 18), com início na Comunidade Eclesial São João Batista, fez memória da Paixão de Jesus, e se solidarizou com as dores do povo. Pe. Juarez Sampaio, vigário episcopal para a dignidade humana e meio ambiente da Diocese BP-VR, junto com o Pe. Jorge Axé conduziram o ato de fé. Relatos da Paixão e Morte de Jesus, orações e beijo na Cruz, precederam a procissão pelas ruas dos bairros Barreira Cravo, Jardim Veneza, via beira rio até a Paróquia Santo Antônio, o ato reuniu cerca de 500 pessoas.

Apelo à Justiça

Três mulheres das comunidades, representando as mães enlutadas, que lutam para sepultar seus filhos, a pedido o Pe. Juarez, colocaram os nomes – Luis Carlos Ferreira, morto em 2018, tendo Maria Aparecida, irmã como tutora; Pablo Santos de Souza, morto também em 2018, Lucimar do Santos, mãe e Jonathan Paulino, morto em 2023, Alessandra Paulino, mãe, junto a esfinge do Senhor Morto.

“O direito de ser sepultado é sagrado. Assim como Jesus, morto, pendurado na cruz, teve a solidariedade de José de Arimatéia e Nicodemos, que movimentaram e sepultaram Jesus mesmo sendo noite, não deixaram ele apodrecer na cruz. A paróquia, reunida em nome de Cristo é uma paróquia, que como José de Arimatéia e Nicodemos solidariza com essas mães e familiares para que tenham o direito de sepultar os seus com dignidade. Fica o apelo aos magistrados”, clamou Pe. Juarez enquanto os nomes eram colocados junto a esfinge do Senhor Morto para seguir em procissão até a Paróquia Santo Antônio.

Mães enlutadas agradecem

Alessandra Paulino, Lucimar e Maria Aparecida, todas ficaram sensibilizadas e agradecidas, ao saberem do gesto do padre Juarez. “Elas foram convidadas para estarem na celebração, porém a fragilidade e compromissos assumidos impediram as presenças”, informou Zezinho, que em nome do MEP acompanha o caso junto com o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFF.



Foto: Divulgação