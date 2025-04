Trecho ferroviário entre Angra e BM entra no plano federal de concessões

O trecho ferroviário entre Angra dos Reis e Barra Mansa, com 108 quilômetros de extensão, foi oficialmente incluído no novo modelo de chamamento público de ferrovias da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O anúncio foi feito na terça-feira (dia 15), durante o evento Novos Caminhos Ferroviários, que contou com a presença de representantes da Prefeitura de Angra dos Reis. A expectativa é que o processo de concessão aconteça a partir de julho, com a assinatura do contrato até o final de 2024.

Atualmente desativado, o trecho faz parte da concessão da empresa FCCA S/A e tem uma demanda estimada de 25 mil contêineres por ano, voltados principalmente para o transporte de cargas e fertilizantes. O projeto, considerado prioritário pelo governo federal, visa atrair investimentos da iniciativa privada, com o objetivo de revitalizar a malha ferroviária nacional e ampliar a participação do setor privado no transporte ferroviário.

Para o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti (MDB), a reativação da ferrovia representa uma grande oportunidade para o município. “A participação da Prefeitura de Angra nesse debate é fundamental para reforçar o nosso compromisso com a retomada do transporte ferroviário como ferramenta de desenvolvimento e geração de empregos. Estamos trabalhando para que a ferrovia volte a ser um vetor importante para o nosso crescimento”, afirmou.

Reivindicação antiga

A proposta de reativação da linha entre a cidade da Costa Verde e Barra Mansa é uma reivindicação antiga da cidade, que busca diversificar sua matriz econômica e se consolidar como um polo regional de escoamento de cargas. Segundo o secretário de Planejamento e Gestão de Angra, André Pimenta, a administração municipal acompanha de perto os avanços regulatórios e trabalha em parceria com o governo federal e a iniciativa privada para garantir que o município desempenhe um papel estratégico na recuperação da malha ferroviária.

Além do trecho entre Angra e Barra Mansa, o chamamento público inclui outras rotas ferroviárias, como o de Arcos (MG)/Barra Mansa, com 496 km de extensão. Embora este trecho tenha tráfego regular, ele ainda possui áreas ociosas e uma demanda diversificada para o transporte de cargas. A ANTT vê esse trecho como uma oportunidade para otimizar o uso da infraestrutura existente, melhorando a conectividade entre as regiões e possibilitando o transporte de diferentes tipos de carga, além de aumentar a eficiência da logística.

Critérios

Durante o evento da ANTT, foram discutidos os critérios de elegibilidade dos trechos ferroviários, o processo de habilitação para interessados e as condições contratuais. O modelo de chamamento público, que permite a participação do setor privado na operação de trechos inativos, busca acelerar a recuperação da malha ferroviária e fomentar a integração regional.

Além disso, o processo inclui a abertura de um canal de escuta com a sociedade, para garantir a transparência e coletar contribuições sobre o projeto.

A ANTT espera que a participação de investidores privados e até mesmo internacionais, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), seja um fator chave para o sucesso da iniciativa. Com o novo modelo de concessões, a expectativa é que o Brasil possa transformar sua infraestrutura ferroviária, reduzir custos logísticos e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Para Angra dos Reis e Barra Mansa, a reativação dessa linha representa não apenas uma oportunidade de crescimento econômico, mas também de fortalecimento da logística e do setor industrial, com impactos diretos para a geração de empregos e a competitividade das duas cidades no cenário nacional.