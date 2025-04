Caminhoneiro fica preso às ferragens após colisão na Dutra, em Itatiaia

Um caminhoneiro de 21 anos ficou gravemente ferido em uma colisão traseira ocorrida na noite da quinta-feira (dia 17), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente envolveu dois caminhões e aconteceu por volta das 21h30, na altura km 325 da pista sentido São Paulo.

No local, a Polícia Rodoviária Federal apurou que um caminhão Scania, com placas de Ituporanga/SC, colidiu na traseira de outro caminhão, com placas de Araras/SP.

O condutor do caminhão Scania, de 21 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado com ferimentos graves pela equipe médica da concessionária CCR RioSP para o Hospital de Emergência de Resende. Já o condutor do caminhão VW, de 46 anos, nada sofreu.

Devido ao acidente, um dos caminhões (Scania) no qual o condutor ficou preso às ferragens, ficou imobilizado na faixa da esquerda, interditando parcialmente a rodovia no sentido São Paulo, o que gerou um congestionamento de cerca de 2 km.

Foto: Divulgação/PRF