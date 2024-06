Um homem de 33 anos foi preso na madrugada de sábado (dia 22), suspeito de cometer um furto em uma farmácia de Volta Redonda. O estabelecimento comercial fica na Rua 25, na Vila Santa Cecília. Policiais militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) para comparecer à Drogaria Povão.

No local, os policiais entraram em contato com um funcionário da empresa de segurança e o gerente da farmácia, que informaram ter identificado, através das câmeras de segurança e do alarme, um indivíduo forçando a porta e entrando no estabelecimento.

Durante a invasão, foram furtados diversos frascos de perfumes, alguns cremes, um aparelho celular da loja e R$ 350 que estavam na gaveta do caixa. Com base nas imagens, a guarnição iniciou um patrulhamento pelas ruas adjacentes para localizar o suspeito.

Por volta das 03h53min, na Rua 14, os policiais avistaram um indivíduo escondido atrás de uma caçamba de entulho, cujas características coincidiam com as do suspeito. Durante a abordagem, foram encontradas três bolsas contendo todo o material furtado da farmácia. O homem foi preso em flagrante e conduzido à 93ª DP (Volta Redonda).

Na delegacia, o supervisor da farmácia compareceu para entregar todas as imagens das câmeras de segurança e recuperar o material furtado. O suspeito permaneceu detido sob a acusação de furto qualificado.

