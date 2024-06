Recentemente, um incêndio devastou 300 hectares no Parque Nacional de Itatiaia, equivalente a 300 campos de futebol, no dia em que o parque completava 87 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros, brigadas do Parque Nacional, ICMBio, Ibama e Exército atuaram incansavelmente no combate ao fogo, que durou dias.

As visitas ao parque estão suspensas e, segundo o gestor Felipe Mendonça, os prejuízos são incalculáveis. Ele explica que, além da perda de biodiversidade, incluindo espécies raras e endêmicas, muitas ainda desconhecidas, os impactos são cumulativos e de longo prazo.

“O incêndio afeta a paisagem e a visitação, degradando trilhas e áreas de escalada. A destruição e fragmentação de habitats impactam diretamente a fauna e a flora. Outro aspecto importante é a perda de solo. Nas áreas montanhosas, os solos são fortemente afetados por incêndios florestais, especialmente devido às altas declividades que favorecem processos erosivos pela ação do vento e da chuva”, disse ele em entrevista à Agência Brasil.

As autoridades investigam as causas do incêndio, mas dados preocupantes do Corpo de Bombeiros revelam um aumento de 49% nos casos de queimadas no Rio de Janeiro de janeiro a abril deste ano, comparado ao mesmo período do ano anterior. Em resposta, os municípios estão em alerta, especialmente durante o inverno, período de seca e baixa umidade.

Barra Mansa

A secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMADS) está conduzindo operações de combate às queimadas. As ações começaram em maio e continuarão até setembro.

De acordo com o secretário Rodrigo Viana, as regiões sul e oeste da cidade foram identificadas como áreas críticas. “Nós mapeamos e monitoramos bairros como São Pedro, Jardim América, Goiabal, Colônia, Rialto, Vila Nova e Vista Alegre, que são vulneráveis a queimadas. Esse trabalho é realizado em cooperação com o Corpo de Bombeiros e a Brigada Voluntária. As equipes identificam focos de incêndio e acionam os profissionais quando há risco de as chamas atingirem edificações”, explicou Viana.

Para ajudar no combate às queimadas, o governo municipal disponibilizou um telefone para denúncias: (24) 2106-3406.

Volta Redonda

A secretaria municipal de Meio Ambiente (SMMA) enfatizou, em nota à Folha do Aço, sua abordagem preventiva com educação ambiental em centros educacionais e unidades de conservação. Campanhas regulares nas redes sociais da prefeitura também incentivam a denúncia de queimadas, com suporte do telefone do Corpo de Bombeiros para atendimento.

Pinheiral

A secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural e o Departamento de Defesa Civil estão intensificando as ações de combate às queimadas. Campanhas de conscientização são realizadas diariamente, com a divulgação dos telefones para denúncias.

Além disso, as equipes de Fiscalização e Posturas, o Departamento do Ambiente e os Agentes da Defesa Civil orientam e notificam pessoas que colocam fogo em lixo, capim de limpeza de terrenos, pastagens e vegetação. A Prefeitura também desenvolve um trabalho de educação ambiental nas escolas, enfatizando a importância da preservação do meio ambiente. Nos últimos 40 dias, foram realizados, em média, 12 atendimentos relacionados a queimadas.

“A legislação municipal é clara quanto à proibição dessas práticas. De acordo com a Lei 305 de 06/08/2004, artigo 73 do Código Municipal do Ambiente, é proibida a queima de material ao ar livre em qualquer situação. As penalidades para quem descumprir a lei são severas, conforme o artigo 141, variando de multas entre R$ 350 a R$ 12.500, além de penas de reclusão que vão de três a seis anos”, informou o governo municipal. Em caso de denúncias, os moradores devem entrar em contato pelo número: (24) 99868-3826 ou 3356-6746.

Segurança Viária

A Concessionária K-Infra alerta para os riscos adicionais na BR-393 durante o período seco, quando queimadas comprometem a visibilidade e a segurança viária. Em 2022, foram registradas 448 ocorrências de queimadas, com 38% concentradas em Três Rios. Em 2023, apesar da redução para 249 ocorrências, o risco permanece significativo.

Como parte do Pacto pela Segurança Viária, a K-Infra e a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) mantêm dois caminhões-pipa operacionais 24 horas na rodovia. Medidas preventivas incluem evitar jogar pontas de cigarro e incendiar lixo.

Em caso de queimadas, os motoristas devem fechar as janelas, manter distância segura, usar farol baixo, evitar o uso do pisca-alerta, reduzir a velocidade e, se necessário, parar com segurança no acostamento.

Foto: Corpo de Bombeiros