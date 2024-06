Os apaixonados por churrasco vão ter oportunidade de se reunir em um evento especial que combina boa comida, música e amor ao próximo. No dia 30 de junho, um domingo, das 11h às 18h, o “BBQ da Solidariedade” será realizado na quadra da APAE Volta Redonda, no bairro Sessenta, em Volta Redonda/RJ.

No comando da churrasqueira do evento solidário estará o time do restaurante Corisco, que é conhecido pela sua tradição de mais de 30 anos no segmento e é considerado o “Rei da Costela”. Inclusive, os apaixonados por carne e clientes assíduos do restaurante, no dia do “BBQ da Solidariedade” deverão ir direto para a quadra da APAE Volta Redonda, pois toda estrutura de almoço funcionará lá, neste dia. O Restaurante Corisco estará fechado no dia 30 de junho para atender voluntariamente a demanda do BBQ da Solidariedade e o valor arrecadado durante o evento será destinado à instituição para que ela possa continuar com a manutenção no atendimento dos mais de 260 assistidos e seus familiares.

“Estamos muito animados em realizar este evento em parceria com o Corisco. O “BBQ da Solidariedade” não é apenas uma oportunidade para desfrutar de um ótimo churrasco, mas também o de apoiar a nossa APAE Volta Redonda”, disse Mario Vitor Lopes Netto, presidente da APAE Volta Redonda. “As famílias que almoçam fora aos domingos, terão a oportunidade de prestigiar o evento e ainda ajudar a instituição”, completou.

Além do churrasco, que já é uma atração e tanto, o evento contará com a presença dos músicos Adriano Pinheiro, Alexandre Vini, Gustavo Ferraz, Neném Jhony e das duplas Rosana Mazza e Artur Barreiros e; Serginho Brothers e Ana Nogueira, que, voluntariamente, farão o show neste dia. Para o almoço, além das opções de combos, também terão porções, guarnições e bebidas. Os participantes poderão almoçar na própria quadra da APAE Volta Redonda ou levar para viagem e comer em casa com a família e os amigos.

“Queremos que o “BBQ da Solidariedade” seja um dia de alegria e união. Todos os detalhes estão sendo preparados com muita atenção e carinho para que seja um momento especial”, acrescentou Frederico Azevedo, proprietário do restaurante Corisco. “Acompanho há muitos anos o trabalho incrível desenvolvido pela APAE. Mais do que acolhimento especializado, às pessoas assistidas pela instituição recebem amor. É uma honra participar dessa iniciativa e fortalecer essa linda missão”, ressaltou.

Não perca a chance de participar desta grande festa e contribuir para uma causa tão importante. A entrada é gratuita e os combos de churrasco podem ser adquiridos antecipadamente através da plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/bbq-da-solidariedade-apae-volta-redonda-corisco/2507696), na secretaria da APAE Volta Redonda, no bairro Sessenta, e no restaurante Corisco, no bairro São João. As vendas também serão realizadas no dia do evento, com disponibilidade para consumo no local ou para viagem.

Serviço

Evento: BBQ da Solidariedade

Data: 30 de junho de 2024 – Domingo

Hora: 11h00 às 18h00

Atrações: Adriano Pinheiro, Alexandre Vini, Gustavo Ferraz, Neném Jhony e das duplas Rosana Mazza e Artur Barreiros e; Serginho Brothers e Ana Nogueira

Local: Quadra da Apae Volta Redonda, Rua Sessenta, número 1.790, bairro Sessenta, Volta Redonda/RJ

Venda on-line dos combos: https://www.sympla.com.br/evento/bbq-da-solidariedade-apae-volta-redonda-corisco/2507696

Venda presencial dos combos: