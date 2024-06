A Polícia Federal, por meio de cooperação policial internacional, atuou na prisão do principal foragido da Operação Disclosure, deflagrada nessa quinta-feira (dia 27). A prisão foi efetuada pela polícia espanhola na manhã desta sexta-feira (dia 28), em Madri, após a inclusão do nome do investigado na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

O investigado foi localizado pelo Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), com sede na Superintendência da PF no Rio de Janeiro.

CCPI

O Centro de Cooperação Policial Internacional é uma unidade que promove a articulação entre diversas instituições policiais, sob coordenação da Polícia Federal, no Rio de Janeiro.

O CCPI conta, atualmente, com um policial representante de cada um dos países e/ou instituições: