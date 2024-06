O prefeito Rodrigo Drable participou na noite de quinta-feira, dia 27, da abertura da 32ª edição do Torneio Leiteiro de Antônio Rocha. O evento teve início com a missa e bênção aos produtores rurais, seguida de cerimônia oficial, que contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meireles, do presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, demais secretários municipais, do presidente do Sindicato Rural, Adilson Resende, dos vereadores Luiz Furlani, Daniel Maciel, Rayane Braga e Pissula, além dos produtores rurais e a população.

O prefeito Rodrigo Drable exaltou a realização da festividade, além de apresentar aos presentes as novas patrulhas rurais, adquiridas através dos investimentos do PEOS (Programa Estratégico de Obras e Serviços).

– O torneio leiteiro deste ano tem um sentido um pouco mais importante que nos outros anos, pois estamos cumprindo um compromisso com os produtores rurais, que nos procuraram e cobraram que nós fizéssemos a aquisição das novas patrulhas rurais. É um orgulho muito grande, por toda dificuldade que nós passamos e enfrentamos, poder fazer festas como esta, além de poder entregar equipamentos que vão servir ao nosso meio rural. Mostramos que Barra Mansa, diferente do que alguns pensam, dá respeito ao homem do campo, sabe o quanto o setor está enraizado na história da cidade e o quanto é importante na geração de emprego e no movimento da economia da cidade – expressou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meireles, que também é produtor rural, falou sobre a expectativa de realizar o torneio e agradeceu pelos investimentos no setor. “Quero agradecer ao prefeito pelo carinho com o nosso setor e principalmente pelas novas patrulhas rurais, que vão contribuir e impactar no dia a dia de cada produtor. Esses novos equipamentos são de suma importância na manutenção das estradas rurais. Agradeço também a todos os envolvidos na realização de mais um torneio, pois sem eles isso aqui não seria possível. Aproveito também para convidar todos os moradores de Barra Mansa e região para vir prestigiar nossa festa e conhecer um pouco sobre a produção de leite de nossa cidade, como é o cuidado com os animais e tudo o que envolve o nosso setor”, disse Meireles.

O presidente do Sindicato Rural, Adilson Resende, enalteceu a importância do torneio. “O Sindicato está muito feliz por ver a continuidade de um evento tradicional e importantíssimo para a cidade, com mais de 30 anos, onde você consegue perceber facilmente a qualidade e a evolução dos animais. Além disso, o quanto foi investido ao longo dos anos, não só aqui em Barra Mansa, mas por todo o Brasil, em melhoria de qualidade genética, seleção de animais e tecnologia para fazer uma melhor alimentação, preparo e manejo, o que faz com que a vaca produza uma maior quantidade de leite. Um exemplo prático disso são animais com a possibilidade de atingir produções perto de 100 quilos de leite em um dia. Há 15 dias, eu estive em Belo Horizonte na Mega Leite, a maior exposição de leite do Brasil, onde estavam as vacas campeãs brasileiras em várias categorias e isso é prova de que o nosso rebanho é de genética nacional”, contou.

Adilson ressaltou ainda os investimentos com o novo maquinário. “Tivemos hoje a apresentação das novas patrulhas, uma demonstração real do comprometimento do governo com a atividade rural, que tem produções diárias, não somente de leite, mas também de hortaliças, bois de corte e outros produtos que precisam diariamente ser escoados e transportados pelas estradas. Então, manter as vias rurais é um compromisso do poder público com o desenvolvimento, a economia e a geração de riqueza para que o setor continue produzindo e levando a sua produção do campo para a cidade”, concluiu.

Quem também comemorou as ações do governo foi o vereador Luiz Furlani. “O agronegócio tem representatividade relevante dentro do produto interno bruto do nosso município. São quase mil produtores, que geram outros milhares de empregos e merecem todo o nosso respeito e atenção. E nós, como poder público, vamos continuar lutando para a continuidade e o aumento dos investimentos no setor”, finalizou Furlani.

O evento, que é uma iniciativa da Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, com apoio da Fundação Cultura, segue nesta sexta-feira (dia 28), até o domingo (dia 30).

Fotos: Felipe Vieira