Um homem de 43 anos e um jovem de 24 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (dia 1), em Volta Redonda, após serem encontrados com duas condensadoras de ar condicionado furtadas. O fato ocorreu na Rua Eduardo Junqueira, no Centro da cidade.

Os suspeitos, moradores de Volta Redonda, foram abordados no local onde foram recuperados os equipamentos furtados.

De acordo com a ocorrência policial, a guarnição foi acionada para verificar um furto de fios elétricos, porém ao chegar ao endereço encontrou os dois homens com as condensadoras. Imagens das câmeras de segurança confirmaram que eles haviam cometido o furto.

Um dos suspeitos possui um extenso histórico criminal que inclui registros por furto, roubo, homicídio, ameaça e porte de arma. Ele e o comparsa foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda), onde foram autuados e permaneceram detidos aguardando procedimentos legais.

Foto: Divulgação