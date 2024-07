O Volta Redonda definiu a chegada do zagueiro Léo Rigo, de 29 anos, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta defendeu o Hercílio Luz-SC nas últimas duas temporadas e assinou contrato até o fim do Brasileirão.

Em 2024, Léo Rigo disputou 14 jogos entre Campeonato Catarinense e Série D. Natural de Cascavel-PR, o zagueiro foi revelado pelo Guarani e passou por Água Santa, Marcílio Dias, Bragantino, Ituano, Londrina, Operário Ferroviário, Ferroviária e Aparecidense.

Léo Rigo já está em Volta Redonda, passou por exames médicos na manhã desta segunda-feira (dia 1) e participará do primeiro treino ao lado dos companheiros de elenco no período da tarde no CT Oscar Cardoso.

Foto: Divulgação