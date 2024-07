Agentes da Operação Desmonte encontraram, nesta quarta-feira (dia 10), um veículo furtado em São Paulo num ferro-velho do município de Porto Real. O estabelecimento foi interditado e o dono foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

No ferro-velho, que fica na Estrada de Porto Real, fiscais da Operação Desmonte constataram que veículos eram desmontados, lançando diretamente ao solo resíduos de óleo motor e de combustível, o que caracteriza crime ambiental. Todo o material será removido e levado para destruição.

A operação de fiscalização foi realizada pela força-tarefa criada pelo Governo do Estado para combater ferros-velhos irregulares, que tem o objetivo de coibir a comercialização de sucatas e peças de veículos procedentes de furtos e roubos. Participam da força-tarefa agentes do Detran.RJ, das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e da Secretaria de Estado de Fazenda.

Essa é a 20ª ação da Operação Desmonte, que foi criada em agosto do ano passado. Até o momento, a fiscalização já interditou 46 ferros-velhos, apreendeu mais de 150 motores roubados, veículos roubados e cerca de 700 toneladas de sucatas sem procedência.

Além de fiscalizar unidades de comercialização de peças de automóveis, os agentes do Detran.RJ também orientam os proprietários para regularizarem seu estabelecimento junto ao órgão. Toda a documentação necessária se encontra na aba “desmonte” no site do Detran.RJ.Fotos de Márcio Leandro