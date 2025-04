Egressa do UniFOA é aprovada em dois dos doutorados mais disputados do país

A egressa do curso de Engenharia de Produção e do Mestrado Profissional em Materiais (MEMAT) do UniFOA, Julia Cardoso Landim, conquistou uma das vagas no doutorado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), considerada uma das seleções mais concorridas do Brasil. Além disso, também foi aprovada no Instituto Militar de Engenharia (IME), consolidando seu destaque acadêmico.

“Ambos os processos seletivos foram extremamente desafiadores, pois são as instituições mais concorridas do país. Tive muito receio de não ser aprovada, mas contei com o apoio incondicional do meu marido, dos meus pais e da minha orientadora, Prof. Cirlene Bandeira, que acreditaram em mim mais do que eu mesma”, compartilhou Julia.

A trajetória acadêmica da egressa começou no Centro Universitário de Volta Redonda, onde concluiu a graduação em Engenharia de Produção no final de 2022 e o Mestrado Profissional em Materiais (MEMAT) no final de 2024. Seu interesse pela pesquisa surgiu logo no início da graduação, o que a levou a se envolver em projetos acadêmicos e a desenvolver um perfil voltado à investigação científica.

“Desde o primeiro semestre da graduação, me envolvi em projetos de pesquisa e descobri minha paixão pela área. O doutorado sempre foi meu maior objetivo, e foi por meio da pesquisa que encontrei o caminho para realizá-lo”, afirmou Julia.

A conquista de Julia reforça a excelência da formação oferecida pelo UniFOA. Para a coordenadora do curso de Engenharia de Produção, professora Samantha Grisol, essa aprovação é um marco significativo.

“Essa conquista não é apenas um reconhecimento do talento da Julia, mas também evidencia a qualidade da formação oferecida pelo UniFOA. Nossa instituição prepara profissionais altamente qualificados, prontos para enfrentar desafios acadêmicos e do mercado de trabalho. Além disso, a trajetória dela serve de inspiração para outros alunos, mostrando que é possível alcançar grandes feitos com dedicação e base sólida de ensino”, destacou a coordenadora.

A estrutura acadêmica do UniFOA desempenhou um papel essencial nesse processo, incentivando Julia e outros estudantes a explorarem seu potencial por meio de projetos de pesquisa, eventos e atividades extracurriculares.

“O corpo docente do UniFOA sempre me incentivou muito, com alguns professores desempenhando um papel ainda mais ativo. Destaco a professora Cirlene Bandeira, minha orientadora no mestrado, as professoras Sirlei Bubnoffe e Janaina Oliveira, minhas orientadoras no TCC, e o professor Sérgio Montoro. Eles me ofereceram suporte acadêmico e orientação estratégica para aprimorar meu currículo e me preparar para desafios acadêmicos maiores”, explicou Julia.

Sua orientadora no mestrado, a professora Cirlene Bandeira, destacou o talento e a dedicação da estudante. “Desde a graduação, Julia demonstrava um grande interesse por pesquisa e uma capacidade excepcional. Quando ela ingressou no mestrado e me escolheu como orientadora, foi uma grata surpresa. Sua habilidade na escrita e na investigação acadêmica resultou em um trabalho de alta qualidade, que, inclusive, estamos solicitando patente. Sua aprovação em duas das instituições mais renomadas do país é fruto do seu esforço e do seu comprometimento”, ressaltou.

A coordenadora do curso reforça a importância desse suporte acadêmico. “O UniFOA teve um papel fundamental no desenvolvimento acadêmico da Julia, oferecendo uma estrutura de ensino que estimula a pesquisa, o pensamento crítico e a inovação. A instituição proporciona oportunidades por meio de projetos de iniciação científica, eventos acadêmicos e o incentivo ao envolvimento em atividades extracurriculares. O apoio dos professores e a qualidade do ensino foram essenciais para que ela se sentisse preparada para enfrentar os desafios de um doutorado em uma das melhores instituições do país”, enfatizou Samantha.

Agora, Julia iniciará seu doutorado no ITA no programa de Ciências e Tecnologias Espaciais, com foco em materiais para aplicação espacial. Sua história de sucesso reforça a missão do UniFOA de formar profissionais qualificados, aptos a ocupar espaços de relevância nacional e internacional. Seu exemplo é uma inspiração para aqueles que sonham em seguir a carreira acadêmica e acreditam que a educação é o caminho para grandes conquistas.

