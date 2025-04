Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta quinta-feira em Pinheiral

A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde inicia, nesta quinta-feira (dia 3), a campanha de vacinação contra a Influenza, que ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do município conforme o calendário previsto para o Estado.

A vacina contra a gripe é segura e eficaz, protegendo contra as principais cepas do vírus em circulação. Nesta etapa, a campanha tem como público-alvo idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades e outras categorias definidas pelos órgãos de saúde.

A vacinação será realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. É necessário apresentar documento de identificação e, quando necessário, comprovante de condição para os grupos prioritários.

Foto: Divulgação