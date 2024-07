Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam nesta quarta-feira (dia 10), no Morro da Conquista, um jovem de 22 anos suspeito de tráfico de drogas. A ação foi coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto.

A operação teve início no dia 22 de janeiro de 2024, quando os agentes realizaram uma diligência no Morro da Conquista. Na ocasião, um traficante, ao perceber a presença policial, fugiu, abandonando uma mochila com 63 pinos de cocaína e 11 tabletes pequenos de maconha, identificados com adesivos da facção criminosa Comando Vermelho.

Após investigações, a polícia identificou o traficante e, com base nessas informações, a 1ª Vara Criminal de Volta Redonda emitiu um mandado de prisão contra ele. Por volta das 6h desta quarta-feira, os agentes cumpriram o mandado, prendendo o alvo em sua residência.

Segundo a Polícia Civil, a prisão de traficantes é essencial para desmantelar redes organizadas de tráfico de drogas, enfraquecendo a estrutura do crime organizado na região.

O jovem será encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.