Passageiro de Manaus é preso transportando drogas e cigarros eletrônicos dentro de ônibus na Dutra, em Piraí

Um passageiro de 33 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite da quarta-feira (dia 2), durante abordagem a um ônibus, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A ação ocorreu durante Operação Canis Pugnax, o Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF. O coletivo, com origem do Rio Grande/RS, tinha como destino a cidade do Rio e Janeiro.

Durante fiscalização no compartimento de bagagens, as K9’s Serena, Dom, Venena e Cacau, especialistas no faro de drogas, armas e munições, indicaram a presença de material ilícito em uma das bagagens pertencentes ao passageiro da poltrona de n° 41. Diante disso, a equipe solicitou que o indivíduo desembarcasse do coletivo para que pudesse acompanhar a abertura e inspeção de sua mala.

Neste momento, foi possível visualizar, aproximadamente, 2 kg de substância similar ao Haxixe e 42 unidades de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), conhecidos popularmente como “cigarros eletrônicos”.

Ao ser questionado sobre o material encontrado, o passageiro informou que recebeu a mercadoria em São Paulo e que a levaria para o Rio de Janeiro, recebendo ao fim da sua viagem uma quantia em dinheiro, no valor de R$1.500 pelo transporte da mercadoria.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ileso, juntamente com o material entorpecente, para a 94ª DP (Pirai) para que os devidos trâmites legais fossem cumpridos.

Foto: Divulgação/PRF